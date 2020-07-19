Такси пробило забор и влетело на бетонный блок в Кировском районе

Такси пробило забор и влетело на бетонный блок в Кировском районе
Место ДТП на улице Возрождения. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга автомобиль такси оказался на бетонном блоке. Это произошло после того, как водитель пытался объехать шлагбаум.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». ДТП произошло в ночь на 20 июля на улице Возрождения. По словам петербуржцев, водитель такси пытался объехать шлагбаум, но что-то пошло не так.

В результате черная легковушка снесла металлическую ограду и заскочила «пузом» на бетонный блок. Судя по снимкам, опубликованным в паблике, автомобиль получил незначительные повреждения. О травмах у таксиста в результате дорожно-транспортного происшествия не сообщается. Другие участники движения не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Стас Барецкий влетел в машину ДПС на Невском.

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