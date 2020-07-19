Очевидцы сообщают о пожаре на Васильевском острове

Сегодня ночью на Васильевском острове загорелись постройки. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Об этом стало известно примерно в час ночи в понедельник, 20 июля. Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло в Василеостровском районе Петербурга.

«Что-то горит на Наличной улице», — пишет автор публикации, прикрепив несколько снимков, на которых заметны столбы дыма на фоне ночного неба.

На опубликованных фотографиях можно разглядеть многоэтажное жилое здание. Пожар вспыхнул либо в нем, либо в постройке, которая стоит на переднем плане.

Информации от официальных источников на данный момент не поступало. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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