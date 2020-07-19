«Мерседес» устроил ДТП с припаркованным авто в Купчино

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек произошло на севере города, во Фрунзенском районе Петербурга.
Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель иномарки устроил аварию на Малой Карпатской улице.
Участниками ДТП стали иномарка «Мерседес» и припаркованный автомобиль. Это произошло поздним вечером в воскресенье, 19 июля.
«Мерседес» въехал в припаркованную «Тойоту», на Малой Карпатской у дома 23к1, в 22:20 примерно, постояли, покрутились и уехали», — пишут очевидцы.
Судя по опубликованным в сообществе фотографиям с места аварии, пострадавших в результате ДТП не было.
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