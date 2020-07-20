Гендиректор «Спартака» прокомментировал баннер фанатов «Зенита» с изображением Федуна

После победы сине-бело-голубых в финале Кубка России, болельщики решили «затроллить» проигравшую команду и развернули большой баннер с изображением владельца московского клуба Леонида Федуна. Рисунок, на котором он смотрит на фанатов московской команды через экран разбитого телевизора является отсылкой к нашумевшему фантастическому сериалу «Черное зеркало».

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Гавизов высказался по поводу данного поступка. Для него подобное поведение неприемлемо, ведь клуб уважает петербургскую команду и взамен хочет такого же отношения. Однако, наблюдает подобные провокации. Гавизов отметил, что в следующий раз подобный поступок «Зениту» с рук не сойдет. В своей речи он сказал, что сине-бело-голубым будет «больно», если «Спартак» в дальнейшем не будет чувствовать проявления уважения. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, изображение на баннере является отсылкой к конкретной серии британского сериала-антологии. А именно, к первой. В ней по сюжету премьеру-министру Великобритании пришлось вступить в интимный контакт со свиньей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики устроили драку на матче «Зенит» — «Спартак».