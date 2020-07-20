В Москве, в результате наезда автобуса на остановку, погибла женщина

Транспортное средство въехало на остановку общественного транспорта рано утром, 20 июля.
Происшествие произошло на юго-востоке столицы. В результате аварии погибла женщина 1944 года рождения. Еще двое людей пострадали. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заместителя мэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.
Известно, что за рулем автобуса находилась женщина. По пока еще неустановленным причинам она не справилась с управлением, что привело к трагедии. Перед выходом на смену она прошла медосмотр и была допущена к работе.
Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняют специалисты.
Официально объявлено, что родственникам погибшей правительство города окажет материальную поддержку.
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