В Москве, в результате наезда автобуса на остановку, погибла женщина

Транспортное средство въехало на остановку общественного транспорта рано утром, 20 июля.

Происшествие произошло на юго-востоке столицы. В результате аварии погибла женщина 1944 года рождения. Еще двое людей пострадали. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заместителя мэра Москвы и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Известно, что за рулем автобуса находилась женщина. По пока еще неустановленным причинам она не справилась с управлением, что привело к трагедии. Перед выходом на смену она прошла медосмотр и была допущена к работе.

Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняют специалисты.

Официально объявлено, что родственникам погибшей правительство города окажет материальную поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Луначарского после ДТП иномарка улетела в кусты через тротуар.