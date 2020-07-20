В Петербурге вынесли приговор мужчине, нанесшему 28 ударов ножом знакомому

Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 декабря 2019 года.

Судом было установлено, что Сергей Бабенко, находясь в одной квартире с другим мужчиной , исходя из своих личных мотивов, нанес ему 28 ударов холодным оружием по всему телу. В результате нападения потерпевший скончался от ранений на месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение в отношении Бабенко. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

С учетом всех аргументов стороны обвинения, суд вынес решение о наказании. Виновный за свои деяния отправится в исправительную колонию строгого режима на 5,5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кассирша ударила ножом водителя трамвая на Омской.