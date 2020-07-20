В Петербурге снижается уровень заболеваемости коронавирусом: 195 случаев за сутки

В ежедневно обновляемых статистических данных по эпидемии наметилась положительная динамика.

Сегодня, 20 июля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19 в Северной столице.

За прошедшие сутки было выявлено 195 новых случаев инфицирования патогеном. Напомним, данный показатель продемонстрировал резкое падение еще вчера, 19 июля, когда специалисты зафиксировали 202 случая против 238, которые удалось диагностировать 18 июля.

Из позитивного также стоит отметить статистику по выздоровевшим. За сутки побороть болезнь смогли 112 человек.

Что касается летальных исходов, за сутки зафиксировано 26 случаев. Напомним, зачастую смерть наступает в ходе тяжелого течения болезни, которое могут осложнять различные хронические заболевания.

В общей сложности, количество заболевших за весь период эпидемии в городе на Неве достигло 29541 случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 8 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на коронавирус.