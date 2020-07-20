В Пулково поймали грабителя, которого искали по всей стране

Транспортная полиция задержала в аэропорту Пулково злоумышленника, который в 2017 году был объявлен в федеральный розыск за грабеж.

Об этом информирует пресс-служба УТ МВД по СЗФО. 31-летнего злоумышленника выявили в Пулково, он прилетел в Петербург из Москвы. Мужчина скрывался от правоохранителей с декабря 2017 года.

Он был объявления в розыск следственными органами столицы по подозрению в грабеже.

«Разыскиваемый доставлен в дежурную часть линейного отдела, после чего помещен в специальное помещение содержания задержанных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас злоумышленник передан инициатору розыска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отправил в колонию похитителей рефрижератора с Российского проспекта. Они будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.