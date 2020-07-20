Суд отправил в колонию похитителей рефрижератора с Российского проспекта

Суд отправил в колонию похитителей рефрижератора с Российского проспекта
Приговор вынес Невский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге суд вынес приговор двум мужчинам, которые обвинялись в краже в особо крупном размере.

Как сообщает городская прокуратура, Гурама Мамуладзе и Левани Мцкерашвили признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ.

Установлено, что они похитили грузовой рефрижератор, который стоял у дома №14 по Российскому проспекту в Невском районе города. После они направились на улицу Ворошилова, где перегрузили товар из рефрижератора в свое авто. Затем злоумышленники поехали в сторону Ириновского проспекта, где их и остановили правоохранители.

Невский районный суд приговорил Мамуладзе к 2 годам лишения свободы, а Мцкерашвили получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц. Они будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компьютерный мастер украл у пенсионерки в Петербурге 200 тысяч.

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