Песков рассказал, что Путин пока еще не сделал прививку от коронавируса

В настоящее время в России несколько вакцин проходят тестирования. Некоторые из них были успешно завершены.

Однако, чтобы вакцина стала официальной, она должна пройти обязательную сертификацию. Препаратом, не прошедшим данную процедуру, главе государства Владимиру Путину лучше не прививаться. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также, Песков рассказал, что не в курсе, испытал ли кто-то вакцину из администрации президента. Не знает он и о том, были ли такие желающие. Отметим, что Пескову вакцина уже не нужна, так как коронавирусной инфекцией он уже переболел. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что в первую очередь препарат получит та часть населения, которая входит в зону риска. Однако, пока что о массовой вакцинации говорить рано. Для этого необходимо дождаться завершения всех исследований. Пока что ни одна вакцина не прошла их все, хотя некоторые препараты показали свою эффективность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили менее 6 тысяч новых зараженных коронавирусом.