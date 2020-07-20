Песков рассказал, что Путин пока еще не сделал прививку от коронавируса

Песков рассказал, что Путин пока еще не сделал прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В настоящее время в России несколько вакцин проходят тестирования. Некоторые из них были успешно завершены.

Однако, чтобы вакцина стала официальной, она должна пройти обязательную сертификацию. Препаратом, не прошедшим данную процедуру, главе государства Владимиру Путину лучше не прививаться. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также, Песков рассказал, что не в курсе, испытал ли кто-то вакцину из администрации президента. Не знает он и о том, были ли такие желающие. Отметим, что Пескову вакцина уже не нужна, так как коронавирусной инфекцией он уже переболел. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что в первую очередь препарат получит та часть населения, которая входит в зону риска. Однако, пока что о массовой вакцинации говорить рано. Для этого необходимо дождаться завершения всех исследований. Пока что ни одна вакцина не прошла их все, хотя некоторые препараты показали свою эффективность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили менее 6 тысяч новых зараженных коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина владимир путин дмитрий песков коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Водитель «ГАЗ» въехал в самосвал дорожной службы на КАД
Внедорожник влетел в военный КамАЗ с солдатами на «Сортавале»
Чиновники подвинули летние кафе в Петербурге
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
Жириновский в телеграмме рассказал Фургалу о протестах в Хабаровске
Еще 45 случаев коронавируса подтвердили в Ленобласти
Смольный выделил 878 млн на выплаты зараженным COVID-19 медикам
Умер режиссер Александр Боголюбов, создавший «Приключения Незнайки»