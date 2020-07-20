Больше 50 общественных пространств Петербурга признаны лучшими в России

Больше 50 общественных пространств Петербурга признаны лучшими в России
Общественное пространство "Севкабель порт". Фото: sevcableport.ru

Более 50 общественных пространств Петербурга вошли в число лучших практик и проектов по благоустройству, реализованных в 2019 году. Список составило Министерство по строительству и ЖКХ России.

В перечень лучших включили популярное пространство Севкабель-Порт, детскую площадку на улице Циолковского и другие.

Прошлый год стал рекордным по объему работ по благоустройству. В порядок привели 145 парков и скверов, в числе которых парк Героев-Пожарных, набережная реки Карповки, Ивановско-Щемиловский сад и Сосновка.

«Также было благоустроено около 500 дворов», — напомнили в пресс-службе Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпуса лесного склада на насыпном острове Новая Голландия приспособят под трехэтажное общественное пространство. В здании разместят лекторий, ресторан, бистро, культурное пространство «Гараж», выставочный зал и офисные помещения.

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