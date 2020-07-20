Владелец магазина отдаст 25 тыс. рублей штрафа за продажу алкоголя без лицензии

В Петербурге суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, незаконно торговавшего алкоголем в своем магазине.

Об этом сообщает городская прокуратура. Приговор в отношении Садига Акперова вынес Ленинский районный суд. Коммерсанта признали виновным в незаконной розничной продаже алкоголя.

Суд выяснил, что весной прошлого года владелец магазина отдал распоряжение продавцу продать алкогольную продукцию покупателю, несмотря на отсутствие лицензии на ее продажу.

Акперов признал свою вину. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приняли закон об увеличении площади помещений, в которых можно продавать алкоголь. Таким образом правительство хочет искоренить небольшие «наливайки».