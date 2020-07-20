Пожилого жителя Петергофа обвиняют в убийстве собутыльника

Пожилого жителя Петергофа обвиняют в убийстве собутыльника
Мужчина напал с ножом на собутыльника. Фото: Baltphoto

Следственные органы Петербурга расследуют дело об убийстве, совершенном в Петродворцовом районе города.

Как сообщает главное Следственное управление СК РФ по Петербургу, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Петергофе. Им оказался 67-летний пенсионер. Ему уже предъявлено обвинение.

По версии следователей, в ночь на 18 июля обвиняемый распивал алкоголь с 39-летним знакомым в квартире на Ораниенбаумском шоссе. Между ними возникла ссора, которая закончилась поножовщиной — пенсионер ударил знакомого ножом в шею. Мужчина скончался сразу на месте происшествия.

Расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор мужчине, нанесшему 28 ударов ножом знакомому.

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