Пожилого жителя Петергофа обвиняют в убийстве собутыльника

Следственные органы Петербурга расследуют дело об убийстве, совершенном в Петродворцовом районе города.
Как сообщает главное Следственное управление СК РФ по Петербургу, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Петергофе. Им оказался 67-летний пенсионер. Ему уже предъявлено обвинение.
По версии следователей, в ночь на 18 июля обвиняемый распивал алкоголь с 39-летним знакомым в квартире на Ораниенбаумском шоссе. Между ними возникла ссора, которая закончилась поножовщиной — пенсионер ударил знакомого ножом в шею. Мужчина скончался сразу на месте происшествия.
Расследование дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор мужчине, нанесшему 28 ударов ножом знакомому.