Лже-врач, обокравший квартиру пенсионерки, понесет наказание в колонии

Суд Адмиралтейского района приговорил Алексей Бессарабова к 1 году лишения свободы за кражу накоплений пенсионерки.

Как сообщает прокуратура Петербурга, лже-врача признали виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Суд доказал, что в апреле Бессарабов обманул 84-летнюю пенсионерку, сказав ей, что он врач. Он зашел к не в квартиру под предлогом изучения документов и, когда женщина отвлеклась, украл 30 тысяч рублей. Пообещав принести из машины средства индивидуальной защиты, он скрылся с места.

Бессарабов признал свою вину. Суд решил, что ближайший год он проведет в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компьютерный мастер украл у пенсионерки в Петербурге 200 тысяч. Его номер она нашла в рекламном буклете из почтового ящика.