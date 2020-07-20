На Невском путепроводе столкнулись четыре иномарки

Дорогу не поделили Ford, Skoda, Nissan и Chevrolet. Фото: vk.com/spb_today

Дорогу не поделили Ford, Skoda, Nissan и Chevrolet. Фото: vk.com/spb_today

На Невском путепроводе произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, там столкнулись четыре иномарки.

Авария случилась в понедельник, 20 июля, около шести вечера на Сортировочном мосту. Кадры с места дорожного инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По их словам, дорогу не поделили Ford, Skoda, Nissan и Chevrolet.

На кадрах видно, что попавшие в аварию машины заняли середину проезжей части. Некоторые из них получили существенные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Петербурга загорелся троллейбус. Очевидцы предположили, что транспортное средство перегрелось.