На Невском проспекте загорелся троллейбус

В центре Петербурга загорелся троллейбус. Очевидцы предположили, что транспортное средство перегрелось.

Возгорание случилось в понедельник, 20 июля, около 15 часов на Невском проспекте возле Гостиного двора. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали только ближе к ночи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Троллейбус перегрелся», — написал пользователь.

На опубликованных кадрах видно, что пассажирский транспорт окутал дым. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обрушение кровли здания на Лесном проспекте оказалось плановым сносом. Спасатели подтвердили данную информацию, а также рассказали, что никто не пострадал.