«Новость пугающая»: обрушение кровли здания на Лесном оказалось плановым сносом

&#171;Новость пугающая&#187;: обрушение кровли здания на Лесном оказалось плановым сносом
Очевидцы прислали фотографии с места происшествия. Фото: vk.com/unreleased_dtp

На Лесном проспекте местных жителей напугало обрушение крыши одного из домов. Как оказалось, идет плановый снос

Сообщение о рухнувшей крыше дома №62 появилось сегодня, 20 июля. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Как отметили пользователи, дом не жилой.

«Так, значит, не сама рухнула, а сносят. А то новость пугающая», — отметил подписчик.

Как сообщает 78.ru, региональное управление МЧС также получило сообщение об обрушении. Спасатели подтвердили – идет плановый снос, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за обрушения при строительстве ТЦ в Кировской области погибло трое рабочих. Почему обрушилось перекрытие на площади в 250 квадратных метров — неизвестно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб обрушение происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Новость пугающая»: обрушение кровли здания на Лесном оказалось ...
Власти Ленобласти сняли режим ЧС на ликвидированной свалке в Колтушах
Разведенная Муцениеце похвасталась букетом от тайного воздыхателя
Клип Little Big набрал рекордное число просмотров на YouTube-канале ...
На Лесном проспекте обрушилась кровля и часть дома
В Петербурге сократилось число госпитализаций с коронавирусом
Вирусолог рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на пляже
На Дороге в Каменку подросток на велосипеде серьезно пострадал после наезда ...