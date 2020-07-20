«Новость пугающая»: обрушение кровли здания на Лесном оказалось плановым сносом

На Лесном проспекте местных жителей напугало обрушение крыши одного из домов. Как оказалось, идет плановый снос

Сообщение о рухнувшей крыше дома №62 появилось сегодня, 20 июля. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Как отметили пользователи, дом не жилой.

«Так, значит, не сама рухнула, а сносят. А то новость пугающая», — отметил подписчик.

Как сообщает 78.ru, региональное управление МЧС также получило сообщение об обрушении. Спасатели подтвердили – идет плановый снос, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за обрушения при строительстве ТЦ в Кировской области погибло трое рабочих. Почему обрушилось перекрытие на площади в 250 квадратных метров — неизвестно.