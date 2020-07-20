На Лесном проспекте обрушилась кровля и часть дома

Обрушилась кровля и часть дома №62 по Лесному проспекту. Фото: vk.com/spb_today

Обрушилась кровля и часть дома №62 по Лесному проспекту. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе города обрушилась кровля одного из домов. Официальная информация о происшествии не поступала.

Обрушение произошло в понедельник, 20 июля, в доме №62 на Лесном проспекте. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, это нежилая постройка, которую сейчас сносят для строительства новых домов.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Лиговского проспекта и Расстанной улицы сегодня образовалось затопление из-за аварии на водопроводе. На место происшествия прибыла аварийная бригада.