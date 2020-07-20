Перекресток Лиговского и Растанной погрузился под воду

Перекресток Лиговского и Растанной погрузился под воду
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке Лиговского проспекта и Растанной улицы образовалось затопление из-за аварии на водопроводе.

Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». По словам петербуржцев, там прорвало трубу с холодной водой, которая впоследствии вытекла на проезжую часть.

Судя по снимкам очевидцев, на перекрестке образовалась крупная лужа. Это произошло из-за того, что время прокладки коммуникаций машина спецтехники проткнула водопровод.

В Водоканале заявили, что в час дня на место происшествия прибыла аварийная бригада, которая зафиксировала вытекание на магистрали. Сейчас специалисты работают над локализацией вытекания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стародеревенской прорвало трубу с холодной водой. Аварийная ситуация случилась среди ночи.

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Перекресток Лиговского и Растанной погрузился под воду