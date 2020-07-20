В парадной дома на Церковной улице загорелся мопед

В Пушкинском районе Петербурга спасатели тушили мопед. Транспортное средство находилось в подъезде жилого дома.

Возгорание случилось в понедельник вечером, 20 июля, в доме 50/18 на Церковной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:33. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, обгорел мопед и двери парадной. В 23:20 огонь был полностью потушен.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в квартире на Гаванской тушили больше пяти часов. В ликвидации пожара принимали участие четыре единицы техники и 18 сотрудников пожарно-спасательной части.