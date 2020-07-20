Пожар в квартире на Гаванской тушили больше пяти часов

В ночь на 20 июля в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар. Огонь полностью охватил одну из квартир на Гаванской улице.

Сообщение о пожаре поступило в 1:16 ночи. В доме 55 по Гаванской улице вспыхнула однокомнатная квартира площадью 40 кв. метров. Пламя разгорелось на всей площади.

Справиться с огнем удалось только к 6:25 утра. В ликвидации пожара принимали участие четыре единицы техники и 18 человек личного состава МЧС.

«Сведения о пострадавших уточняются», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Причина пожара выясняется. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории гостиничного комплекса в Василеостровском районе Петербурга в ночь с 19 на 20 июля загорелась баня. Из здания эвакуировали восемь человек.