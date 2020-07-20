В Петербурге случился пожар в бане на Биржевом переулке

В Петербурге случился пожар в бане на Биржевом переулке
Пожар удалось локализовать. Фото: Baltphoto

Заведение находится на территории гостиничного комплекса в Василеостровском районе.

Происшествие произошло в воскресенье, 19 июля. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 23:54. Спасатели оперативно отправились ликвидировать пожар. Об этом сообщает 78.ru.

Устранить огонь пожарным удалось спустя два часа. При этом, человеческих жертв удалось избежать. Успешно эвакуированы были 8 человек. Их самочувствие не вызывает беспокойств, профессиональная помощь врачей им не понадобилась.

Информация о возможных причинах возгорания пока что отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в Колпино унес жизни двоих человек. Огонь охватил однокомнатную квартиру на бульваре Трудящихся. После ликвидации стихии в помещении были обнаружены тела мужчины и женщины. Еще один пострадавший, пытавшийся спастись, но упавший с высоты, был доставлен в реанимацию с серьезными травмами.

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В Петербурге случился пожар в бане на Биржевом переулке