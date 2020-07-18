Пожар в Колпино унес жизни двоих человек

Появились подробности ночной трагедии, которая произошла в Колпинском районе.

Пламя заполонило однокомнатную квартиру, располагавшуюся на верхнем этаже многоэтажного дома на бульваре Трудящихся. Загорелось 32 квадратных метра жилья. Устранить огонь спасатели смогли лишь через 2,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

К несчастью, человеческих жертв избежать не удалось. Во время осмотра сгоревших помещений были найдены тела двух погибших — мужчины и женщины. Еще один пострадавший до последнего пытался выбраться из эпицентра пожара. Мужчина провисел на карнизе какое-то время, но затем сорвался вниз с высоты 9 этажа. Его доставили в реанимацию с тяжелыми травами и ожогами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино ночью сгорела однокомнатная квартира. В ликвидации пожара участвовали 24 спасателя.