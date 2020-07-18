В Колпино ночью сгорела однокомнатная квартира

Очевидцы сообщали о сильном пламени и запахе дыма. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today_unpublished

Очевидцы сообщали о сильном пламени и запахе дыма. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today_unpublished

Пожар произошел в ночь на субботу, 18 июля.

В Колпинском районе, на бульваре Трудящихся, огонь объял однокомнатную квартиру в одном из домов. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 02:04. На место событий оперативно отправились сотрудники пожарной службы. По прибытию было обнаружено, что загорелась вся квартира площадью 32 квадратных метра. Работы по ликвидацию стихии заняли более двух часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Уже в 4:46 опасность миновала. В пожаротушении были задействованы 24 спасателя и 6 единиц специальной техники.

Официальная информации о возможных пострадавших пока что отсутствует. Однако, очевидцы случившегося сообщили в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте», что были слышны крики женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лужском районе восемь пожарных тушили частный дом.