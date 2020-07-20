Сотрудники МЧС вытащили из реки у Володарского моста человека

Сотрудники МЧС вытащили из реки у Володарского моста человека
Очевидцы сообщили об увиденном спасателям. Фото: pixabay

Ночью прохожие заметили у Володарского моста тонущего человека. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Инцидент произошел во вторник, 21 июля. В 00:17 на пульт дежурного части позвонил очевидец. Он рассказал, что в воде у Володарского моста находится человек.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, по прибытию сотрудники вытащили человека на берег. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили мопед, оставленный в подъезде дома на Церковной улице. Причины выясняются.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб происшествия


 

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