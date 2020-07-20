В Сети появились новые кадры с места ДТП с самосвалом и грузовиком на Парашютной

На КАД у съезда на Парашютную улицу произошло серьезное ДТП. Дорогу в дневное время не смогли поделить грузовое авто и самосвал. В Сети появились фотографии с места аварии.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 20 июля, около полудня. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы УГИБДД, медицинская помощь потребовалась водителю грузовика. Мужчина получил тяжелые травмы.

Напомним, водитель 1995 года рождения на «ГАЗ Некст» наехал на стоящую в правом ряду машину дорожной службы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на севере Петербурга произошло ДТП с каршерингом.