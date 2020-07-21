В Египте мужчину нашли живым на кладбище спустя четыре месяца после его похорон

Родственники явно не могли ожидать такого подарка судьбы.

Египтянин по имени Мохаммед Эль-Гаммаль исчез в начале 2020 года. Родственники искали его повсюду, но успехом попытки не увенчались. Мужчина и раньше уходил из дома, потому что страдал определенными расстройствам психики. Об этом сообщает Youm 7.

Позднее, безутешным родным Эль-Гаммала позвонил их родственник работающий в местной больнице. Он рассказал, что в учреждении привезли тело мужчины похожего на их члена семьи. Близкие прошли процедуру опоздания и даже взяли образец ДНК, но все же решили не тянуть с похоронами, так как были уверены, что найденный труп точно принадлежит Мохаммеду.

Церемония прошла в марте без объявления результатов ДНК-экспертизы. Однако, спустя четыре месяца очевидцы увидели заблудившегося на кладбище мужчину. Не оставшись равнодушными, они обратились в полицию. И уже правоохранители выяснили, что найденный мужчина и есть Эль-Гаммаль.

Как жил все это время мужчина -неизвестно. Установить это вряд ли удастся.

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