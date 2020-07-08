Сборщики металла похитили кресты на кладбище в Павловске

Сборщики металла похитили кресты на кладбище в Павловске
На кладбище пытались украсть кресты. Фото: unsplash.com

Двух мужчин задержали за демонтаж металлических крестов на кладбище в Павловске. Правоохранители полагают, что они — сборщики цветного металла.

Мужчин на кладбище заметили сотрудники Павловской опытной станции института растениеводства. Из окна они увидели, как двое неизвестных демонтируют кресты у надгробий.

«Персонал принял решение вызвать наряд вневедомственной охраны и нажал кнопку тревожной сигнализации», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мужчин задержали на месте. Разрешений на демонтаж крестов при них не обнаружено. По версии Росгвардии, подозреваемые — сборщики цветного металла. В кузове припаркованной у кладбища «Газели» найдены другие металлические предметы.

Злоумышленники переданы сотрудникам полиции.

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Сборщики металла похитили кресты на кладбище в Павловске