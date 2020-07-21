Роналду оформил дубль за «Ювентус» в матче с «Лацио»

Игра состоялась вчера, 20 июля, в Турине, на арене «Альянц Стэдиум».

Уверенную победу «Ювентус» одержал благодаря своему нападающему игроку — Криштиану Роналду. Матч прошел в рамках 34-го тура Чемпионата Италии по футболу.

Отметим, что и противники «Ювентуса» смогли одолеть чужие ворота. Это случилось один раз. Удачный пенальти смог пробить нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле на 83-й минуте матча.

Роналду же отличился сначала на 51 минуте, реализовав пенальти, а потом уже на 54 минуте, пробив по пустым воротам после грамотно сделанной передачи от Пауло Дибалы. Таким образом, во время встречи игрок совершил дубль.

Напомним, в чемпионате Италии «Ювентус» располагается на первом месте в Серии А. Их соперник по вчерашней игре находится на четвертой строчке с показателем в 69 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роналду может покинуть «Ювентус».