В Минобороны заявили, что первая российская вакцина от коронавируса официально готова

Признать это позволили успешные клинические испытания, проведенные на добровольцах.

Сегодня, 21 июля, стало известно, что первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал, что препарат для вакцинации от COVID-19 готов.

Испытания завершены, а все участники исследований выписаны. У всех добровольцев, испытавших на себе действие вакцины, выработался иммунитет к патогену. Это продемонстрировали результаты анализов. При этом, самочувствие всех участников на протяжении всех испытаний оставалось хорошим, что подтверждает безопасность вакцины. В ходе оценивания итогов работы можно смело заявить, что первая российская вакцина от коронавируса готова. Об этом Цаликов рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Напомним, недавно руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук подтвердила, что клинические испытания вакцины на добровольцах прошли успешно.

В результате реагирования иммунной системы после введения препарата (это происходит через 3 недели после процедуры) организм становится максимально защищен от воздействия вируса. Однако, как долго будет действовать вакцина пока неясно. Для этого необходимо провести другие исследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация от COVID-19 в России будет проводиться на добровольной основе.