Комздрав Петербурга прояснил ситуацию с «недостоверной» статистикой смертности от коронавируса

Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский выступил с заявлением о том, что официальная статистика города по смертям от COVID-19 не совпадает с реальностью. В качестве аргумента парламентарий сослался на информацию Роспотребнадзора о погребениях умерших от коронавируса. В общей сложности выяснилось, что скончалось почти 5 тысяч человек с данной болезнью и внебольничной пневмонией. А цифры, представленные правительством говорят о гибели всего 1807 пациентов.

В Комитете по здравоохранению поспешили объяснить данную разницу в показателях. Все дело в том, что на сайте «СТОПКОРОНАВИРУС» публикуется информация о летальных исходах исключительно, если причиной смерти стал коронавирус, а не другие хронические заболевания.

То есть, если пациент, который болен COVID-19, умирает от инфаркта, то основной причиной смерти является именно данная проблема с сердцем, а не коронавирус. Поэтому информация об этом летальном случае отправляется в другую статистку. Вирус признается лишь сопутствующей болезнью.

Также было отмечено, что, если у пациента была зафиксирована внебольничная пневмония, но анализы не помогли выявить коронавирус, в случае смерти, похороны проходят аналогично траурным мероприятиям для скончавшихся от COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сократилось число госпитализаций с коронавирусом.