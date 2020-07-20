В Петербурге сократилось число госпитализаций с коронавирусом

Снижение числа госпитализаций может быть связано с погодой. Фото: pixabay

Снижение числа госпитализаций может быть связано с погодой. Фото: pixabay

За последние три недели в Северной столице наблюдается снижение числа госпитализаций инфицированных коронавирусом. Об этом рассказал зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, еще вчера количество поступивших в больницу было 230 человек в сутки. Сегодня это число сократилось до 129 пациентов.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Сарана отметил, что такой показатель может быть связан с погодными условиями.

При этом он порекомендовал горожанам соблюдать масочный режим, особенно в местах скопления людей, поскольку вероятность передачи вируса сохраняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вспышка гриппа сделает коронавирус опаснее. Врач рассказал, что у человека могут развиться осложнения со стороны дыхательной системы, если он заболеет гриппом и коронавирусом одновременно.