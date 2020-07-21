Парня и девушку задержали за сожжение розы на Вечном огне

Парень и девушка извинились за сожжение розы на Вечном огне. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Парень и девушка извинились за сожжение розы на Вечном огне. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Жительницу Петербурга привлекли к ответственности за сожжение розы на мемориале «Вечный огонь» на Марсовом поле. Ролик, на котором она бросает цветок в огонь, распространился в интернете.

Видео сотрудники полиции обнаружили 20 июля во время мониторинга соцсетей. Было установлено, что на кадрах — 29-летняя женщина. В съемках ей помогали 25-летние друзья: мужчина и девушка.

Компания была задержана у дома 30 по Лиговскому проспекту и доставлена в отдел полиции для разбирательств.

«29-летняя девушка пояснила полицейским, что она решила сжечь розу на огне по мотивам личного характера», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении девушки составлен административный протокол о мелком хулиганстве. С её друзьями проведена профилактическая беседа. Участники инцидента также извинились за содеянное на камеру.

«Дорогие гости и жители моего родного города, Санкт-Петербурга, приношу свои извинения. Мне очень стыдно за содеянный мной поступок. Обещаю больше никогда не совершать ничего подобного», — сказала девушка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тыс. рублей за готовку еды на Вечном огне.