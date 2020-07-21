Парня и девушку задержали за сожжение розы на Вечном огне

Парня и девушку задержали за сожжение розы на Вечном огне
Парень и девушка извинились за сожжение розы на Вечном огне. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Жительницу Петербурга привлекли к ответственности за сожжение розы на мемориале «Вечный огонь» на Марсовом поле. Ролик, на котором она бросает цветок в огонь, распространился в интернете.

Видео сотрудники полиции обнаружили 20 июля во время мониторинга соцсетей. Было установлено, что на кадрах — 29-летняя женщина. В съемках ей помогали 25-летние друзья: мужчина и девушка.

Компания была задержана у дома 30 по Лиговскому проспекту и доставлена в отдел полиции для разбирательств.

«29-летняя девушка пояснила полицейским, что она решила сжечь розу на огне по мотивам личного характера», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении девушки составлен административный протокол о мелком хулиганстве. С её друзьями проведена профилактическая беседа. Участники инцидента также извинились за содеянное на камеру.

«Дорогие гости и жители моего родного города, Санкт-Петербурга, приношу свои извинения. Мне очень стыдно за содеянный мной поступок. Обещаю больше никогда не совершать ничего подобного», — сказала девушка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тыс. рублей за готовку еды на Вечном огне.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вечный огонь марсово поле мвд новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге подтвердили еще 27 смертей от коронавируса
Эпидемия идет на спад: в Петербурге выявлено 189 новых случаев коронавируса
Парня и девушку задержали за сожжение розы на Вечном огне
В Ленобласти подросток случайно застрелил своего деда из пневматики
Андрей Коротков покинул пост председателя ККИ
Лжесотрудник банка лишил пенсионера 550 тысяч рублей
Больше 14 тысяч петербуржцев за сутки прошли обследование на коронавирус
Часть россиян до 15 августа получит выплату 15 тысяч рублей