Уголовное дело против женщины, готовившей пищу на Вечном огне в Кронштадте, прекращено в Петербурге

Уголовное дело против женщины, готовившей пищу на Вечном огне в Кронштадте, прекращено в Петербурге
Суд обязал нарушительницу выплатить штраф. Фото: pixabay.com

Раскаявшаяся петербурженка отделалась штрафом в размере 15 тысяч рублей. Данное решение принял Кронштадтский районный суд Северной столицы.

Сам инцидент произошел 24 мая, поздно вечером. Трое граждан — мужчина и две женщины, приехали на автомобиле к мемориалу и не нашли ничего лучше, чем начать готовить еду прямо на Вечном огне, который находится на Якорной площади Кронштадта.

К счастью, Анна Кухарева осознала, что сотворила, не стала отрицать вину и полностью раскаялась. Суд принял к сведению это и факт того, что за ней ранее не числились никакие уголовные дела. Помимо помощи следствию, женщина предприняла попытку загладить свою вину — пожертвовала денежные средства историческому музею Кронштадта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Также отмечается, что во время незаконного деяния не было зафиксировано причинение ущерба имуществу.

Все это помогло девушке ограничиться лишь штрафом. Теперь Кухарева должна выплатить 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли женщину, затушившую газировкой Вечный огонь.

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