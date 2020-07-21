Эпидемия идет на спад: в Петербурге выявлено 189 новых случаев коронавируса

Эпидемия идет на спад: в Петербурге выявлено 189 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

С каждым днем количество жителей Северной столицы, у которых диагностируется COVID-19, продолжает уменьшаться. Положительная тенденция не может не радовать. Но о мерах профилактики забывать пока не стоит.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые статистические данные по эпидемии.

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 189 новых случаев коронавирусной инфекции. Еще вчера этот показатель был на уровне в 195 случаев. Резкое падение количества выявления новых случаев произошло еще 14 июля. Тогда тестирование подтвердило болезнь у 281 человека.

Однако, за прошедшие сутки выздоровело меньше человек — всего 93. По данным на 20 июля этот показатель равнялся 112 пациентам.

Помимо этого, в городе из-за болезни скончалось 27 человек.

Всего, за все время эпидемии, в Петербурге зафиксировано 29730 случаев COVID-19. По всей видимости, скоро цифра станет круглой и составит 30 тысяч человек. Напомним, Петербург находится на третьем месте по заболеваемости после Москвы и Московской области. Стоит отметить, что за весь период выздоровело уже 22518 человек. Побороть болезнь, к сожалению, не смогли 1834 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше 14 тысяч петербуржцев за сутки прошли обследование на коронавирус.

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