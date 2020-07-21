Певец Юрий Антонов попал в больницу в Москве

Обратиться за помощью медиков известному артисту Юрию Антонову пришлось из-за проблем с ногой.

Певец был доставлен в одну из московских клиник. В ходе осмотра стало ясно, что необходимо провести хирургическое вмешательство. Операция прошла хорошо, в настоящее время артист пребывает в палате. Точная информация о его самочувствии пока неизвестна. Об этом сообщает 5-tv.ru с ссылкой на свой источник.

Юрий Антонов является российским композитором и певцом. В 2020 году он отметил 75-летний юбилей. Наиболее известными его песнями являются «От печали до радости», «Поверь в мечту» и многие другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юрий Антонов перенес серьезную операцию. Проблемы с ногами у артиста начались еще в 2018 году, когда в результате неудачного падения им были порваны связки.