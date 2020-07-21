Певец Юрий Антонов попал в больницу в Москве

Певец Юрий Антонов попал в больницу в Москве
Юрий Антонов. Фото: Wikipedia

Обратиться за помощью медиков известному артисту Юрию Антонову пришлось из-за проблем с ногой.

Певец был доставлен в одну из московских клиник. В ходе осмотра стало ясно, что необходимо провести хирургическое вмешательство. Операция прошла хорошо, в настоящее время артист пребывает в палате. Точная информация о его самочувствии пока неизвестна. Об этом сообщает 5-tv.ru с ссылкой на свой источник.

Юрий Антонов является российским композитором и певцом. В 2020 году он отметил 75-летний юбилей. Наиболее известными его песнями являются «От печали до радости», «Поверь в мечту» и многие другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Юрий Антонов перенес серьезную операцию. Проблемы с ногами у артиста начались еще в 2018 году, когда в результате неудачного падения им были порваны связки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация операция юрий антонов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В лесу в Гаврилово нашли два снаряда и 19 гранат времен ВОВ
Мадонна похвасталась штрафом в 1$ млн за концерт в России
В коттедже саентологов в Петербурге проходят обыски
Певец Юрий Антонов попал в больницу в Москве
В Сертолово разыскивают учебную группу диверсантов на BMW
Суд отправил петербуржца в колонию за хранение запрещенных веществ
Мощи адмирала Ушакова доставлены в Петербург
В Петродворцовом районе спасатели ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире