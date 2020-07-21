В коттедже саентологов в Петербурге проходят обыски

В коттедже саентологов в Петербурге проходят обыски
В коттедже саентологов проходят обыски. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В многоквартирном жилом коттедже в поселке Старо-Паново в Петербурге проходят обыски. Правоохранительные органы нагрянули туда в рамках уголовного дела против компании «Союз долевого строительство», подконтрольной «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга».

В ходе обысков в коттедже обнаружены документы, относящиеся к деятельности «Союза долевого строительства» и большое количество саентологической литературы, признанной экстремисской, пишет «ТАСС».

Коттедж площадью 1,2 тыс. кв. метров был построен в поселке Старо-Паново Потребительским обществом развития производства «Свой дом», ликвидированным в 2015 году. Компания находилась в подчинении саентологической церкви. По данным агентства, постройка многоквартирного дома на данном участке запрещена. Люди, которые проживают в квартирах коттеджа, не имеют регистрации и необходимых документов, а также состоят в «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга».

В России часть саентологических материалов признана экстремистской. Их производство и хранение в целях массового распространения запрещены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-под ареста отпустили духовного лидера городской церкви саентологии Ивана Мацицкого.

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