Петербуржам объяснили, как согласовать остекление балконов

Петербуржам объяснили, как согласовать остекление балконов
Остекленные балконы в Петербурге. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга разъяснил, как согласовать остекленение балкона. Сделать это в индивидуальном порядке не получится, решение должно быть принято коллективно.

Правила благоустройства Петербурга требуют, чтобы расположение и внешний вид балконов на фасаде имели единый характер и соответствовали фасадным и композиционным решениям здания.

«Выполнение данного требования возможно только при условии разработки проекта благоустройства в отношении всего фасада или фасадов здания в целом», — уточнили в пресс-службе КГА.

Для этого необходимо подать заявление в комитет. Сделать это можно от лица управляющей компании или представителя собственников помещений в доме. Перед этим необходимо провести собрание собственников, поскольку согласовать балкон в индивидуальном порядке невозможно.

Первое, что нужно сделать — получить задание на разработку проекта остекления балконов. Для этого УК или представитель собственников должны подать заявление в КГА с приложением документов. Список их указан в Правилах благоустройства.

Второй шаг — согласование проекта остекления балконов. Чтобы сделать это, проект достаточно подать в комитет.

Услуги по выдаче задания и согласованию проекта предоставляются бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ввели штрафы за незаконное остекление балконов.

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Петербуржам объяснили, как согласовать остекление балконов
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