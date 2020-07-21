На Художников ДТП с участием троллейбуса

На Художников ДТП с участием троллейбуса
Никто серьезно не пострадал. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Иномарку после столкновения перевернуло, но все остались живы.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Выборгском районе на проспекте Художников – там столкнулись троллейбус и иномарка. Непонятно, кто виновник аварии, но отмечается, что в результате легковушку перевернуло и развернуло. После ДТП все остались живы, и никто серьезно не пострадал. При этом очевидцы назвали инцидент «жестким».

«День акробата»,

— пишут пользователи соцсети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе двое на мотоцикле подожгли две иномарки. На место происшествия оперативно выехали полицейские и спасатели. Выяснилось, что двое злоумышленников намеренно подожгли два автомобиля KIA Cerato, принадлежащие компании.

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