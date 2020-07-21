В Московском районе двое на мотоцикле подожгли две иномарки

Сотрудники правоохранительных органов ищут двух неизвестных, которые решили уничтожить имущество одной из городских организаций в Московском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сигнал полицией был получен 20 июля, в 03:47. Очевидцы сообщили, что у одного из домов на Заставской улице горит машина.

На место происшествия оперативно выехали полицейские и спасатели. Выяснилось, что двое злоумышленников намеренно подожгли два автомобиля KIA Cerato, принадлежащие компании. К счастью, к жертвами среди людей данное противоправное действие не привело. А вот транспортные средства восстановить уже не удастся — они полностью сгорели.

Увидеть, как произошел поджог, правоохранители смогли с помощью записей с камер видеонаблюдения. Выяснены и приметы злоумышленников — это были двое мужчин одетых во все черное, худого телосложения, роста 180-185 см. Лиц увидеть не удалось из-за мотошлемов. Скрылись с места преступления неизвестные на черном мотоцикле с серой вилкой и серым баком для бензина.

Данные были собраны в ориентировку, розыскные работы начались сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей.