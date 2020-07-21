Россиянам в ВИЧ разрешили усыновлять детей

Таким приемным родителям нужно обязательно находиться под диспансерным наблюдением врача-инфекциониста более года и получать антиретровирусную терапию.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем пишет «Интерфакс». Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал, что правительство поддержало идею об усыновлении детей россиянами, у которых есть ВИЧ. Их позволяет становиться опекунами, брать ребенка в приемную или патронатную семью. Важно, чтобы человек, желающий стать родителем, находился под диспансерным наблюдением врача-инфекциониста более года и получать антиретровирусную терапию.

Напоминаем, что год назад президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на усыновление получили граждане с иммунодефицитом или вирусом гепатита C.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор изучит степень распространения коронавируса среди больных ВИЧ.