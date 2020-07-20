Роспотребнадзор изучит степень распространения коронавируса среди больных ВИЧ

Роспотребнадзор изучит степень распространения коронавируса среди больных ВИЧ
Коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

Исследование будет анонимным.

Роспотребнадзор в ближайшее время намерен установить, какое количество людей с ВИЧ переболело коронавирусной инфекцией или же имело соответствующую симптоматику. Помимо этого будет выяснено, какая доля людей с данной болезнью проходила тест на выявление COVID-19 и какие риски несет в себе патоген для пациентов с положительным ВИЧ-статусом. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора.

Также, специалисты ведомства узнают, как продолжает оказываться медицинская помощь людям с вирусом иммунодефицита человека в условиях пандемии.

Анонимный интернет-опрос был организован Роспотребнадзором вместе с неправительственной организацией «Коалиция по готовности и лечению». Итоговые цифры исследования могут создать общую картину по заболеваемости среди конкретной части населения, имеющих ВИЧ. Однако, пройти опрос могут желающие и с отрицательным статусом данной болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили о заболевших футболистах «Уфы».

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