Ночью на Днепровской легковушка впечаталась в дом после ДТП с каршерингом

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Передняя часть арендованной машины превратилась в груду металла.

Авария случилась в ночь на среду, 22 июля, на перекрестке Днепропетровской и Курской улиц. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить две легковушки. После встречи с «Яндекс. Драйвом» второй автомобиль врезался в стену дома. Обе машины в результате происшествия были серьезно повреждены.

Другие подробности аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о дорожно-транспортном происшествии с участием троллейбуса и легкового авто на проспекте Художников. Иномарку после столкновения перевернуло.