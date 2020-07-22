Ночью на Днепровской легковушка впечаталась в дом после ДТП с каршерингом

Ночью на Днепровской легковушка впечаталась в дом после ДТП с каршерингом
Передняя часть машины превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Передняя часть арендованной машины превратилась в груду металла.

Авария случилась в ночь на среду, 22 июля, на перекрестке Днепропетровской и Курской улиц. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить две легковушки. После встречи с «Яндекс. Драйвом» второй автомобиль врезался в стену дома. Обе машины в результате происшествия были серьезно повреждены.

Другие подробности аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, о дорожно-транспортном происшествии с участием троллейбуса и легкового авто на проспекте Художников. Иномарку после столкновения перевернуло.

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