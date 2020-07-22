Ученые дали оценку летальности от COVID-19

Помочь оценить опасность коронавирусной инфекции помогли исследования, проводимые во время пандемии.

Специалисты пришли к выводу, что средний показатель смертности от инфицирования патогеном по всеми миру составляет от 0,3% до 1,5% (приблизительно 5-10 случаев гибели на 1000 пациентов с подтвержденным диагнозом). Разумеется такой показатель как смертность зависит от различных факторов — возраста инфицированных и уровня развития здравоохранения в государстве. Подобные цифры позволяют сказать, что потери от коронавируса выше, чем от гриппа. При этом, он не так опасен как вирус Эбола. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В России смертность составляет 1,6%. В Петербурге этот показатель составляет 6,1%. Отметим, что недавно в комитете по здравоохранению рассказали, что в официальной статистике фиксируются данные о смерти исключительно, если коронавирус стал основной причиной, а не сопутствующей.

При этом, статистика приведенная Университетом Джонса Хопкинса приводит данные о том, что в мире заболели свыше 14,7 миллиона людей, из них 610 тысяч скончались. Получается, что смертность составляет 4,14%, что разнится с выводами ученых. Специалисты поспешили объяснить это тем, что в официальной статистике приводятся смерти пациентов с официально подтвержденным заражением, тогда как на самом деле далеко не все случаи заболевания попадают в статистику из-за отсутствия особой симптоматики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы сроки начала массового создания вакцины против коронавируса.