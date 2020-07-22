Названы сроки начала массового создания вакцины против коронавируса

Организация создания большого количества вакцины от инфекции Covid-19 в России начнется не раньше, чем через полгода. Такое заявление сделал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

По его словам, самым сложным в данном процессе является организовать и запустить промышленное производство препарата. Он добавил, что это связано с тем, что специалистам может потребоваться создание совершенно новой инфраструктуры.

Как сообщили РИА Новости, Волчков подчеркнул, что на производство вакцины по всем стандартам нужен по меньшей мере год. В экстренном случае на некоторые требования можно закрыть глаза, но и в такой ситуации потребуется не менее шести месяцев

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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