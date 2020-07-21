Для завершения первой волны коронавируса в России нужно лишь одно

Эксперт заявил, что переболеют около 80% населения.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем пишет «Интерфакс». Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что пока коронавирусом не переболеют 70-80% населения страны, говорить о второй волне нельзя. Он не считает, что резкий прирост количества зараженных будет признаком наступления нового этапа. Зверев предложил не паниковать, но предупредил, что могут снова ввести карантин.

Эксперты также заявил, что осенью россияне будут болеть не только из-за коронавируса, но и других инфекций. Граждане должны быть готовы к этому и не забывать, например, про грипп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач заявил, что вспышка гриппа сделает коронавирус опаснее. Тотолян отметил, что далее все будет зависеть о стойкости и длительности выработанного иммунитета.