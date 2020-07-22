Меньше с каждым днем: в Петербурге зафиксировано 186 случаев коронавируса

Заболеваемость в Петербурге позволяет начать думать, что коронавирус начинает сдавать позиции. Однако, ситуация до сих пор остается достаточно тревожной.

Сегодня, 22 июля, оперативный штаб предоставил новые статистические данные по эпидемиологической обстановке в городе на Неве.

За прошедшие сутки болезнь выявили у 186 человек. Количество новых диагностированных случаев так и продолжает уменьшаться с каждым днем. Помимо этого, положительная часть статистики пополнилась новой цифрой — 95 пациентов выздоровели за прошлый день.

Также, зафиксировано 28 новых смертельных случаев.

За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 29916 человек. По всей вероятности уже завтра данная цифра перейдет рубеж в 30 тысяч случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили почти 15 тысяч человек.