В Петербурге вновь начали работать 65 спортивных школ

К занятиям спортом вновь смогли приступить учащиеся физкультурно-спортивных организаций. Меры, ограничивающие их работу, были сняты с 13 июля. Деятельность продолжили фитнес-клубы, школы, бассейны и ледовые арены. Исключения составляют лишь те заведения, которые находятся внутри торговых центров, которые по-прежнему остаются закрытыми.

Отметим, что все организации, которые находятся в введении комитета по физкультуре и спорту, в том числе и 65 школ, вновь начали работать в прежнем режиме. Занятия начались в Училищах Олимпийского резерва №1 и №2, Центре художественной гимнастики «Жемчужина» и СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им Ю. С Тюкалова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что просто так работу учреждения начать не могут. Для этого необходимо получить специальный QR-код, который подтвердит факт того, что все меры предосторожности, в условиях нынешней эпидемиологической обстановки, в стенах заведений неукоснительно соблюдаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закрытие фитнес-центров негативно скажется на здоровье петербуржцев.