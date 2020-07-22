Самолеты из Пулково начнут летать в Нижний Новгород четыре раза в неделю

Самолеты из Пулково начнут летать в Нижний Новгород четыре раза в неделю
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Данная возможность появилась в рамках стратегии реализации на базе аэропорта регионального авиабаха и благодаря маркетинговой программе для авиаперевозчиков.

Таким образом, отправлять свои самолеты в Нижний Новгород со 2 августа начнет компания «Руслайн». Вылетать из Петербурга самолеты будут два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Время в пути составит 1 час 50 минут, а подниматься в небо пассажиры будут на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Их вместимость — 50 мест.

Билеты на рейсы уже можно приобрести. В одну сторону желающие смогут отправиться за 4900 рублей. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Также, в Нижний Новгород летают самолеты «ИрАэро». Пассажиры отправляются в город по понедельникам и пятницам на самолетах Sulhoi Superjet 100.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в среду отменили вылет пяти рейсов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нижний новгород полеты пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кронштадте Jaguar сына экс-чиновника Выборгского района эвакуировали за ...
Сотрудники Росгвардии отыскали двухлетнего малыша, потерявшегося в ...
Очевидцы спорят о числе пострадавших пешеходов после ДТП на Просвещения
В обращении Левченко к Беглову насчет торговых центров увидели политическую ...
В Сертолово в квартире взорвался самогонный аппарат, мужчина спрятался в туалете
Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника из Белоруссии
Самолеты из Пулково начнут летать в Нижний Новгород четыре раза в неделю
За сутки в России скончались 165 пациентов с Covid-19