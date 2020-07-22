В Пулково в среду отменили вылет пяти рейсов

Рейсы которые не были отменены, отправятся в назначенное время. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Рейсы которые не были отменены, отправятся в назначенное время. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В Пулково продолжается отмена авиарейсов. Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся пять самолетов.

В среду, 22 июля, в Пулково отменили ряд рейсов по стране. Согласно данным онлайн-табло на сайте воздушной гавани Санкт-Петербурга, пассажиры не вылетят в Тюмень, Сочи и Самару. Еще два самолета не отправятся в Симферополь.

Самолеты, рейсы которых не были отменены, отправятся в назначенное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский аэропорт вошел в топ-10 аэропортов Европы и России по пассажиропотоку в июне текущего года. За месяц Пулково обслужил около 435 тыс. человек. В лидерах он остается второй месяц подряд.